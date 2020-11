Alessandra Mussolini senza pace dopo il malore: in dubbio la finale a Ballando

Secondo alcune indiscrezioni “fuori onda” l’ex deputato di FI, Alessandra Mussolini sarebbe a rischio esclusione, dopo il malore: il motivo

Sono attimi di tensione e preoccupazione, quelli che si registrano sul volto dell’ex deputato parlamentare, Alessandra Mussolini. A comunicarlo è la conduttrice di “Ballando Con Le Stelle”, programma nel quale l’ex deputato di “Forza Italia” è concorrente, nelle vesti di danzatrice.

La comunicazione dell’ultima ora sta mettendo a serio rischio la partecipazione alla finale della coppia ballerina, composta da Alessandra Mussolini e Maykel Fonts. L’ex europarlamentare non si dà pace dunque dopo aver corso il rischio di un’esclusione prematura a causa di un malore improvviso durante l’esibizione sulla pista di Rai 1.

Una delle coppie che si è distinta maggiormente tra i giudici di Ballando ha visto i “fantasmi” dell’eliminazione anche in altre occasioni. Quando il compagno, professionista Fonts ha rimediato una testata dalla Mussolini, rea di averlo messo fuori gioco. Ma a metterci una “pezza” è stata l’entrata sbalorditiva in pista del figlio.

Ma la finale del programma, che andrà in onda domani sera in prima serata su Rai 1, dovrà per forza di cose vedere la coppia Mussolini-Fonts riformarsi. Come se non bastasse, un’ultima ora citata dalla Carlucci potrebbe far saltare la partecipazione della coppia, nell’atto finale dello show dance

LEGGI ANCHE —–> “Ballando Con Le Stelle”, come sta Alessandra Mussolini dopo il malore

Alessandra Mussolini, la motivazione principale per una eliminazione che avrebbe del clamoroso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Mussolini (@alemussolini_)

E’ proprio il caso di dire che dalle parti di Alessandra Mussolini e Maykel Fonts, la sfortuna regna sovrana, sia nei dentro che nei fuori onda. Dopo peripezie e disavventure, superate con il “sudore” dei sacrifici, Milly Carlucci ha appena rivelato che la coppia è di nuovo a rischio esclusione. All’ultima “curva” del programma di “Ballando Con Le Stelle”, un’eventuale estromissione per causa forza maggiore di Alessandra e il suo compagno potrebbe essere definitiva e, dunque, non ammettere reintegri.

Questa volta a tenere banco le discussioni del “dietro le quinte” è un “malumore” di Maykel Fonts, registrato nelle ultime ore. Durante la sottoposizione ai test per tampone per ciascuna delle coppie finaliste, il maestro di ballo cubano è risultato positivo al Covid-19.

Si tratta di una condizione estrema che per forza di cose dovrebbe mantenere ai margini del programma anche la collega Mussolini (con il quale ha avuto contatti), per l’incolumità degli altri concorrenti in gara. Quest’ultima è stata sottoposta a ben quattro test precauzionali, per evitare una clamorosa estromissione dal programma. Fortunatamente tutti risultati negativi.

LEGGI ANCHE —–> Elisa Isoardi, sexy incidente in vista della finale di Ballando: “Siamo sfiniti..”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

Ma il momento di tensione, almeno per lei non finisce quì perchè, prima a meno di 24 ore dall’inizio della finale, dovrà obbligatoriamente sottoporsi ad altri test che confermeranno con assoluta chiarezza la sua negatività. Sono ore di trepidazione dunque per il futuro di Alessandra a “Ballando Con Le Stelle”: seguiranno aggiornamenti

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter