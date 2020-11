Amadeus e quel dettaglio sconcertante: l’ospite Vip dei Soliti Ignoti sorprende tutti

Sergio Friscia, ospite Vip dei Soliti Ignoti, rivela al concorrente un dettaglio sconcertante: ma è lo stesso conduttore Amadeus a confermare la veridicità delle sue parole

Come in ogni puntata, il quiz game di Rai 1 ha avuto il suo ospite Vip. Nella serata di ieri sera, infatti, i “Soliti Ignoti” hanno visto la partecipazione di Sergio Friscia. Il comico e cabarettista, di recente, ha sostituito Valentino Picone – risultato positivo al Covid-19 – nella conduzione di “Striscia la notizia“. Il Vip, inoltre, è un personaggio ben conosciuto dallo stesso presentatore: Friscia, infatti, ha lavorato assieme ad Amadeus nel programma “Mezzogiorno in famiglia“.

Durante il consueto appuntamento della trasmissione televisiva, è emerso un dettaglio a proposito dell’ospite che ha lasciato tutto il pubblico a bocca aperta. Amadeus, tuttavia, non era affatto sorpreso dall’esternazione di Friscia, tanto da confermarne la veridicità.

Amadeus: l’ospite Vip dei Soliti Ignoti sorprende tutti

Nella puntata di ieri sera, Sergio Friscia, ospite Vip del quiz game della Rai, ha sorpreso tutti. Nella veste di ignoto, il conduttore di Striscia la notizia è stato “interrogato” dal concorrente in gara, che ha chiesto a Sergio di poter ricevere l’indizio. Tuttavia, un dettaglio rivelato dall’ospite ha letteralmente spiazzato il pubblico.

“Ho mangiato 240 ricci di mare“: queste le parole pronunciate da Friscia ai Soliti Ignoti, davanti ad un pubblico sconcertato. Di fronte all’incredulità dei presenti, è stato lo stesso conduttore a confermare. “Sono stato testimone di questo. Ero lì, ho visto la scena” – ha sentenziato con ironia Amadeus.

Il tutto sarebbe avvenuto durante un pranzo, a cui erano presenti sia il comico che il presentatore dei Soliti Ignoti. Una “scorpacciata incredibile“, dunque, a cui Amadeus ha assistito con molto divertimento. “E’ sempre un piacere andare a pranzo con Sergio” – ha chiosato il conduttore.

