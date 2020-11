Ambra Angiolini, dopo il suo libro, racconta per la prima volta in tv del disturbo di cui ha sofferto e chiarisce: “Non si tratta di bellezza”

Ambra Angiolini e la sua confessione inedita. L’attrice, ex compagna di Francesco Renga, si è confessata ieri sera nel programma di Italia 1, Le Iene. Ha parlato di sé come non lo aveva mai fatto raccontando un dramma personale che affligge molte donne e ragazze.

Ne ha parlato per la prima volta in televisione. Si tratta di un disturbo alimentare di cui ha sofferto in passato che ha confessato nel suo libro, InFame, uscito lo scorso 3 novembre per Rizzoli.

“Cosa voglio di più? Niente. Però tutto il niente del mondo perché anche del nulla ho fame, una fame insaziabile, una voragine che non riposa mai” ha detto Ambra nel suo libro.

L’attrice, nelle vesti di scrittrice, racconta la fame, non solo quella della vita ma anche quella fisica che può portare a disturbi alimentari come la bulimia di cui lei ha sofferto.

“Mi ha deformato. Non lo facevo per essere magra, è una str***ta” ha detto ieri sera a Le Iene.

Ambra Angiolini, le sue parole sulla bulimia

Ambra Angiolini non si nasconde più. Parla e senza vergogna raccontando il suo intimo dramma, la bulimia.

“Con la bulimia ci si deforma. Mi dicevano ‘rifattona’, ma in realtà non ero rifatta, ero piena di succhi gastrici impazziti – ha spiegato al programma di Italia 1 – Che differenza c’è tra bulimia e anoressia? In una direzione si mangia tantissimo e poi si cerca di procurarsi il vomito. Nell’altra si smette di avere a che fare con il nutrimento”.

Parole chiare e forti quelle usate da Ambra che si è accorta di avere problemi di bulimia a soli 15 anni. “Avevo preso spunto da un film, aveva a che fare con questa modella che mangiava nervosamente delle cose e poi inspiegabilmente andava dritta in un bagno e vomitava. Io me la sono ricordata quando la mia testa ha avuto bisogno di un modo per cominciare” ha spiegato.

E poi ha voluto chiarire che con questi disturbi la bellezza non centra nulla fino a quando “qualcuno ha deciso che era la malattia di chi voleva essere magra. Posso dire che è una stronzata?”.

Ma alla fine ha capito che doveva farsi aiutare per uscire da questo tunnel. Quando? “Quando ho capito che il mio unico specchio era l’acquetta del water”.

