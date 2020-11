Ballando con le stelle, il “dispetto” di Conticini a Selvaggia Lucarelli

Paolo Conticini, protagonista di Ballando con le Stelle, è stato intervistato recentemente: il messaggio dell’attore

Durante il programma ‘Ballando con le stelle’ Paolo Conticini è stato sempre al centro dell’attenzione di Selvaggia Lucarelli, la giornalista non si è mai sprecata nel regalare voti alti e complimenti all’attore. Nel corso della trasmissione andata in onda sabato scorso è stata fatta una sorpresa ai concorrenti che durante le loro esibizioni hanno ricevuto la visita del loro affetto più caro. A presentarsi davanti all’amato attore toscano è stata sua moglie Giada Parra, i due si sono esibiti in una fantastica rumba. La Lucarelli non ha nascosto la sua disapprovazione e con un tocco di ironia ha detto di trovare “inelegante la presenza della signora qui in studio. State insieme da 25 anni, dovrebbe lasciare un po’ di spazio a suo marito“. Selvaggia non si è quindi tirata indietro davanti alla sorpresa che Giada ha voluto dolcemente regalare a suo marito.

Ballando con le stelle: Le parole di Conticini sulla moglie Giada Parra

Paolo Conticini è stato intervistato dal settimanale “Gente”. Nella lunga intervista l’attore toscano ha dichiarato scherzando di avere ricevuto più complimenti durante “Ballando con le stelle” che in tutta la sua vita. Oltre che alla sua bravura come ballerino il riferimento sembra essere dovuto alle parole di Selvaggia Lucarelli che, come notato dai telespettatori, non ha mai nascosto la sua simpatia verso Conticini. Quest’ultimo ha dichiarato che c’è un bellissimo rapporto con sua moglie, che non è affatto gelosa di lui ma anzi lo incoraggia sempre nel suo lavoro: “sa che mi butto a capofitto in quello in cui credo, che mi concentro sul lavoro in modo quasi maniacale, sono determinato e perfezionista. Sono del Capricorno: passionale e fedele”.

Giada Parra e Paolo Conticini sono sposati da sette anni con un matrimonio organizzato all’improvviso e lui ha detto che a mancare è solo il rito in chiesa, concludendo con questa frase: “Chissà, magari, dopo l’emergenza sanitaria potremmo anche pensarci e organizzare una grande festa”.

