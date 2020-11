Rosalinda Celentano è una delle partecipanti di Ballando con le stelle, le sue performance sono straordinarie ma vediamo cosa sta combinando

Figlia di due artisti, per lei la musica e la recitazione sono vita, Rosalinda Celentano in questo ultimo periodo emoziona chiunque la guardi. Una delle partecipanti a Ballando con le stelle, si sta dimostrando anche una ballerina provetta. Insomma un orgoglio per mamma e papà. L’artista è la protagonista dell’edizione, le sue performance sono ottime e i commenti dei giudici tutti positivi, insieme alla sua compagna di ballo Tinna Hoffman fanno il botto. “Sei magnifica, magica e stupenda. Erano in piedi pure i musicisti” commenta in una delle scorse puntate Guglielmo Mariotto.

Rosalinda Celentano: a Ballando con le stelle è una star

Domani andrà in onda una nuova puntata e il pubblico non vede l’ora di vedere la performance della coppia Hoffman- Celentano. Su Instagram intanto sbuca un indizio, l’attrice pubblica una foto durante le prove. Lei è coperta da un oggetto, a cosa servirà?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Celentano (@rosalinda.celentano)

La coreografia che stanno preparando le due donne sarà accompagnata da un cerchio, non sappiamo con esattezza a cosa serve ma probabilmente sarà una coreografia all’insegna dell’emozione e frutto di un grande lavoro. “Ciao stupenda”, “Che bella che sei”, “Hai un sorriso dolcissimo e questo programma te lo ha messo in luce”. Commentano i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Celentano (@rosalinda.celentano)

La prima coppia formata da due donne, anche in questo caso Rosalinda si è voluta contraddistinguere e questo le fa onore.

