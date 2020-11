Beautiful, anticipazioni puntata 21 novembre: il consiglio di Eric

Beautiful, anticipazioni 21 novembre: Brooke si preoccupa per Ridge. Nel frattempo lo stilista si risveglia al fianco dell’ultima persona che avrebbe voluto vedere.

Ridge e Shauna sono sempre più vicini. Dopo il litigio con Brooke, la Fulton lo ha trovato ubriaco al bancone del Bikini e ha deciso di portarlo con sé. Dopo averlo aiutato a mettersi a letto, la donna è rimasta a fissarlo, dicendosi grata per ciò che lo stilista ha fatto per sua figlia. Spinta da un affetto morboso, Shauna si è poi approfittata di lui, baciandolo mentre era incosciente. Nel frattempo, Eric ha bussato a casa di Brooke per avere da lei notizie su suo figlio. Peccato che neanche Brooke sa dove sia finito Ridge.

Leggi anche -> Manuel Agnelli, commozione per Casadilego. Poi scatta la discussione

Beautiful, anticipazioni 21 novembre: Brooke chiede aiuto ad Eric

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Ridge non ricorderà nulla della notte appena trascorsa. Lo stilista crederà di essere andato a letto con la sua peggior nemica e non saprà come dirlo a Brooke. Fortunatamente Shauna interverrà, bloccando i suoi dubbi sul nascere: non è successo niente tra di loro. Nondimeno, è stata lei ad occuparsi della sua sbronza mentre Brooke era chissà dove a serbare rancore nei suoi confronti. La donna sta iniziando ad innamorarsi di lui e non esiterà a nasconderlo.

Leggi anche -> Errore di una radio sconvolge il web: “Morta la regina Elisabetta”

Nel frattempo Brooke ed Eric parlano di Ridge. L’anziano Forrester scoprirà dall’ex moglie che nella casa si è consumata una lite in piena regola. Dispiaciuto per la situazione, Eric consigliera Brooke di non arrendersi con Ridge e di lottare per il loro matrimonio. I due ne hanno passate troppe per lasciarsi salire da questa situazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter