Belen Rodriguez, baci infuocati con Antonio Spinalbese – VIDEO

Belen Rodriguez ha ritrovato la felicità: la showgirl ha postato un video emozionante in cui bacia con delicatezza il suo nuovo fidanzato.

Belen Rodriguez è sicuramente una delle donne più desiderate al mondo. L’argentina è dotata di una sensualità fuori dal comune e il suo corpo da mozzafiato continua a far sognare milioni di uomini. La showgirl ha avuto un grande successo in Italia e i programmi a cui partecipa hanno sempre un ottimo ascolto in termini televisivi.

Belen è seguitissima sui social network: il suo account Instagram è seguito da 9,7 milioni di follower. La 36enne ama deliziare la sua platea con scatti infuocati in cui mette in mostra le sue curve da infarto. La Rodriguez, tuttavia, ha deciso di far emozionare i fan in modo diverso, postando un video in cui bacia con dolcezza e delicatezza il suo nuovo fidanzato.

Belen Rodriguez e i baci infuocati con Antonio Spinalbese

Belen ha finalmente ritrovato la felicità. Dopo un’estate turbolenta, segnata dalla nuova rottura con il marito Stefano De Martino e alcuni flirt di breve durata, l’argentina si è legata sentimentalmente ad Antonio Spinalbese. L’argentina ha condiviso un breve filmato che testimonia il suo stato d’animo.

I due protagonisti del video sono legati in un abbraccio e sono così attaccati che sembrano una sola cosa. Le loro labbra si toccano con dolcezza e passione. “Voglio di più”, ha scritto la showgirl nella didascalia in lingua spagnola. Il filmato ha già raccolto 1.7 milioni di visualizzazioni. Alcuni fan, tuttavia, non sono felici per la nuova relazione della bellissima argentina.

Belen, qualche settimana fa, fece impazzire tutti postando su Instagram uno scatto in intimo.

