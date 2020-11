Benedetta Parodi, vestitino corto e che gambe: favolosa – FOTO

Benedetta Parodi è attivissima sui social network: la conduttrice ha postato l’ennesimo scatto spettacolare su Instagram.

Benedetta Parodi è amatissima dal pubblico italiano. La nativa di Alessandria ha conquistato i fan conducendo programmi come ‘I menù di Benedetta’, ‘Bake Off Italia’ e ‘Senti chi Mangia’. La 48enne è felicemente sposata con Fabio Caressa, uno dei telecronisti più conosciuti nel nostro paese. La coppia ha tre figli: Matilde – protagonista di alcuni divertentissimi scherzi de ‘Le Iene’ ai danni dei genitori -, Eleonora e Diego.

Benedetta è seguitissima sui social network: il suo account Instagram, ad esempio, vanta 925mila follower. La giornalista delizia la sua platea ogni giorno con scatti e stories particolari in cui mette in mostra la sua bellezza e la sua solarità. Uno dei suoi punti di forza è sicuramente il sorriso, contagioso come pochi. La Parodi, poco fa, ha condiviso una foto favolosa in cui indossa un vestitino nero cortissimo.

Benedetta Parodi, vestitino cortissimo e che gambe

Nonostante l’età che avanza, Benedetta Parodi è in splendida forma e i suoi scatti non passano di certo inosservati. Nell’ultima foto condivisa in rete, la conduttrice indossa un vestitino nero decisamente corto che mette in risalto le sue gambe da urlo. La 48enne sfodera come al solito il suo splendido sorriso.

Il post ha collezionato 11mila cuoricini e numerosi commenti. La giornalista ha ricordato ai suoi follower l’appuntamento per la puntata di questa sera di ‘Bake Off’. “Sempre bella ed elegante”, “La meraviglia fatta donna”, “Wow complimenti”, “Bel vestito”, si legge.

La Parodi, qualche giorno fa, ha condiviso uno scatto dolcissimo che la ritrae in compagnia del figlio.

