Carlo Conti e il suo maniacale vizio: “Non può farne a meno”

Carlo Conti, il presentatore da poco guarito dal Coronavirus, racconta una sua ossessione: l’abbronzatura e spiega il suo rapporto col colore della pelle.

Carlo Conti, il conduttore da poco guarito dal Coronavirus, risponde ad una delle principali domande che vertono sul suo aspetto: il colore della pelle. Carlo Conti avrebbe avuto da sempre infatti una pelle particolarmente scura e questo ha fatto pensare a molti che lo stesso facesse un uso smodato della lampada solare. Spesso infatti viene chiesto al noto presentatore come faccia ad essere sempre – 365 giorni l’anno – così abbronzato, ma la risposta è semplice: un fattore genetico. Ha da sempre questo colore della pelle che rievoca delle origini africane. Inoltre, basta prendere un pizzico di sole e Conti diventa nero come il carbone. Il presentatore ha confessato di amare comunque le alte temperature, “Così, appena ho qualche giorno libero, in qualsiasi stagione dell’anno, volo al caldo. Del sole non so proprio fare a meno, è una specie di necessità” soprattutto perché la sua pelle non necessita di particolari protezioni solari, sconosce infatti le scottature.

Carlo Conti, il grande ritorno a Tale & Quale Show

Il conduttore tuttavia ammette di ricorrere ai raggi UV quando si vede in viso meno nero del solito e puntualizza: “Ma non sarà mica per quei pochi minuti l’anno di raggi ultravioletti che vorrete mettere in dubbio la mia abbronzatura naturale, no? Talmente naturale che a fine estate sono nero come la notte”

Con grande gioia per il pubblico che l’ha sempre amato, stasera Carlo Conti sarà presente per la puntata di Tale & Quale Show; questo è quanto comunicato dallo stesso in una storia su Instagram. Dal treno verso Roma, Carlo Conti dà appuntamento per stasera per una nuova imperdibile puntata dello show del venerdì sera. All’annuncio del presentatore, il calore dei follower e di molti colleghi tra cui Gabriele Cirilli il quale scrive: Ti aspettiamo fratellone.

Non resta che attendere stasera per guardare il Gran Finale di questa edizione – alquanto singolare ma comunque intensa – di Tale & Quale Show.

