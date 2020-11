Chiara Ferragni, vita da mamma bis in rosa: favolosa – FOTO

Chiara Ferragni in completo home in total pink aspettando la piccola di casa Ferragnez. Sul divano è bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni e la sua nuova vita da mamma bis. L’influencer più famosa al mondo si appresta a diventare mamma per la seconda volta. Dopo Leone, amatissimo primogenito dei Ferragnez sul web, la moglie di Fedez sarà mamma di una bambina.

Ancora top secret il nome, nemmeno idee o tendenze su come si chiamerà la piccola di casa. C’è grande curiosità ma Chiara Ferragni e Fedez non si sbilanciano. Solo in una storia ci hanno giocato su ripetendo dei nomi strani che ovviamente non saranno quelli.

Da quando l’influencer cremonese ha annunciato di essere in dolce attesa il web e tutti gli oltre 20 milioni di follower che la seguono incessantemente non le tolgono gli occhi di dosso. Non che prima non fosse seguita in modo maniacale ma ora la cosa si è accentuata.

E ricordando come la nascita di Leone è stata sotto i riflettori di tutto il mondo, anche la sua sorellina non sarà da meno. Nel mentre ci regala piccole coccole quotidiane tra i suoi outfit, la pancia che cresce e le carezze del piccolo di casa. Per vedere le nuove foto vai alla pagina successiva.

LEGGI ANCHE –> Roshelle “Non lo faccio per gli haters”, labbra sensuali e trucco da star – FOTO

Chiara Ferragni in completo rosa è super cool