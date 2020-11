Chi è Cristina Marino, attrice e grande amore di Luca Argentero

Chi è Cristina Marino: biografia e curiosità del grande amore di Luca Argentero. Come nasce la loro storia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

Classe 1991, Cristina Marino è una giovane attrice ed influencer milanese. Di origini metà pugliesi, metà siciliane, la Marino si è fatta conoscere all’età di soli 14 anni con il ruolo di Stefania nel film Amore 14. Parallelamente alla carriera cinematografica, ha portato avanti anche quella da modella, sfilando per le più importanti passerelle d’Italia. Oggi, oltre alla collaborazione con molti marchi di successo, porta avanti anche un’intensa attività sui social, dove ha quasi 500 mila followers.

Di recente Cristina Marino è diventata madre di una bambina, Nina Speranza, nata dall’unione con Luca Argentero.

Leggi anche -> La Regina Elisabetta batte un altro record. Ma c’è tensione a palazzo?

Cristina Marino, l’amore travolgente con Luca Argentero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

Conosciutisi sul set di Vacanze ai Caraibi, Cristina Marino e Luca Argentero hanno cominciato a frequentarsi tra il 2015 ed il 2016, quando lui era ancora sposato con Myriam Catania. Nonostante la loro relazione sia stata a lungo avversata anche per via della differenza d’età (13 anni), il loro amore è oggi più solido che mai. I due pubblicano spesso foto con dolci dediche l’uno per l’altra, come quella di Argentero nel post qua sopra.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni puntata 21 novembre: il consiglio di Eric

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

Di recente la coppia si è trovata nuovamente nell’occhio del ciclone per via di alcune foto della loro bambina pubblicate senza consenso. I due sono molto riservati a riguardo ed hanno voluto denunciare il fatto con estrema fermezza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter