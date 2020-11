Diletta Leotta, completo pied de poule da urlo, tutte le forme al posto giusto – FOTO

La showgirl e giornalista sportiva Diletta Leotta esibisce il suo repertorio di forme ammirevoli su Instagram: fan in delirio

Non finisce mai di stupire la showgirl e giornalista sportiva di DAZN, Diletta Leotta, protagonista di uno scatto molto attraente su Instagram. La “Regina” del calcio ha sorpreso di nuovo i suoi follower con l’ennesima prestazione da “migliore in campo”.

In questo difficile periodo, la splendida giornalista è impegnata in un tour mozzafiato, dedicato alle innovazioni in “smart working”, dal titolo “Web Marketing Festival”. Una tre giorni ricca di soddisfazioni, che avrà come termine ultimo il 21 Novembre con un fine suppletivo. Ovvero quello di smascherare chi produce odio in rete, tra body shaming e deprezzamenti ingiustificati sul proprio operato.

Il Festival abbraccia diversi settori oltre all’innovazione: dall’integrazione umana alla salute e più nel complesso, le direttive formative nell’immenso mondo del web marketing, per la scoperta di nuovi talenti. L’accompagnamento agli utenti nel settore del turismo e dell’e-commerce completano il quadro di un’iniziativa, unica nel suo genere. A prendere parte ad essa, da quest’anno, nelle vesti di conduttrice, c’è anche Diletta Leotta

Diletta Leotta, incantevole in “anteprima” televisiva

Dall’alto dell’esperienza da giornalista, sempre operativa e illuminante sui terreni di gioco, Diletta Leotta, stavolta ha superato davvero se stessa. Professionalità e autorevolezza gli ingredienti per fotografare la sua immensa bravura, “mischiata” ad un repertorio di forme stupefacenti.

A detta sua è sempre affascinante condurre un evento di “saggezza” come il “Web Festival Marketing”; così come i follower che approfittano della popolarità della Leotta per ritagliarsi un posto da protagonisti. Ancora una volta, però, gli ammiratori del web non hanno trattenuto il fiato di fronte ad una bellezza rara e di classe, come quella dimostrata dalla giornalista di DAZN.

In attesa che il calcio riapra i battenti, nel post-nazionali, i follower possono pregustarsi un’anteprima di Diletta Leotta su Instagram, davvero mozzafiato. Outfit incandescente per lei, con un completo di “pied de poule” da capogiro.

Ancora una volta protagonista la dinamicità e l'”efferatezza” delle forme: da un fondoschiena da urlo, ad un lato A, tipico del repertorio fisico di una modella. Diletta Leotta è tornata dunque a “ruggire” con quel fascino incommensurabile che la contraddistingue dalla spietata concorrenza sul web

