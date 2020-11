Elisa De Panicis catalizza l’attenzione tutta su di sé con una bellissima foto. È di schiena e c’è un solo grande protagonista

Elisa De Panicis non soffre la pandemia e le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Lei è volata lontano, dove nulla sempre far pensare al virus e alle limitazioni. Vive un piccolo sogno costellato anche dall’amore.

La bella influencer si trova in Messico, a Tulum, per partecipare ad un reality francese Les Anges-Asian Dream in onda sulla rete NRJ 12 della tv francese. Di cosa si tratta? Della convivenza di diversi concorrenti di altri show, ma non tutti insieme solo in una casa, come avviene al Grande Fratello, ma anche all’esterno tra spiagge da sogno e ambienti incontaminati.

E in Messico la De Panicis ha trovato anche l’amore. Si tratta di Giancarlo Zucca che le ha fatto perdere la testa. Sul suo profilo Instagram ci sono video e scatti di loro due insieme anche con baci appassionati.

Un bel momento dunque per l’influencer dal punto di vista del lavoro e della vita privata. Lei che per eccellenza è la regina delle partecipazioni ai reality show stranieri. Ha già partecipato, infatti, a Supervivientes, la versione spagnola de L’isola dei famosi e a Mujeres y Hombres, il nostro Uomini e Donne dopo che la De Panicis aveva già partecipato al programma di Maria De Filippi in Italia.

Elisa De Panicis, vestito corto e di spalle: incredibile

Elisa De Panicis ci delizia con un altro suo scatto. Questa volta anziché in Messico dice di averlo scattato a Madrid, un ripescaggio dalla scatola dei ricordi?

Ai suoi followers, oggi 1 milione tondi tondi, poco importa. Particolari di poco rilievo che passano in secondo piano rispetto allo scatto in sè, magnifico.

Elisa indossa un vestitino pieno di paillettes dorate, corto e con uno scollo sulla schiena. E proprio di schiena è in posa per farcelo vedere forse o per mostrare qualcos’altro. Il lato B è decisamente in primo piano, prosperoso e protagonista indiscusso della foto.

L’influencer chiude gli occhi e ammicca con il volto. I capelli biondissimi e mossi le scendono sulle spalle ed il web di fronte alla sua sensualità disarmante si paralizza.

