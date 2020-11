Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli furioso: “Che risposte sono?”. L’ex velino non ha più voglia di correre dietro alla conduttrice televisiva

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno cominciato insieme questo percorso al GF Vip, ma sembrano destinati a non finirlo nello stesso modo. Pierpaolo infatti si era preso fin da subito una cotta per Elisabetta e l’ha corteggiata per due lunghissimi mesi, ma dopo gli ultimi avvenimenti comincia ad essere stanco e ha deciso di mollare la presa. Oggi pomeriggio è scoppiato a piangere e a consolarlo è stato il suo amico Enock, che si è seduto accanto a lui e lo ha lasciato sfogare.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono ai ferri corti: “Non le corro più dietro dopo 70 giorni”

“Dopo settanta giorni non ce la faccio più” ha ammesso Pierpaolo. “Voglio trovare una persona, ma con lei ho capito che non ci sono speranze. Continuerò a volerle bene, ma ora basta, e mi dispiace che lei ci stia male ma non mi viene da abbracciarla. Ho capito che lei dice di essere sempre stata chiara, ma è stata lei in puntata a dire che voleva baciarmi tanto, sono cose da dire queste tra amici? C’era qualcosa tra di noi, anche da parte sua, in settimana eravamo molto vicini“.

