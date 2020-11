Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci scoppia in lacrime in diretta: “Mi manchi da morire”. La concorrente ha ricevuto una sorpresa dal suo papà durante la puntata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti più discusse di questo Grande Fratello Vip, e Alfonso Signorini ha cercato di farla conoscere un po’ meglio ai telespettatori e alle persone nella casa, raccontando il periodo della morte di sua madre, di come suo padre si sia spento insieme a lei e dell’aiuto che lei ha dovuto dare alla sua famiglia in quel periodo complicato per riprendersi. E poi la sorpresa: Elisabetta ha avuto modo di vedere un video di suo padre.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE -> Grande Fratello Vip riassunto 20 novembre: scontri accesi nella casa

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci piange per suo padre in diretta: “Mi mancano le nostre telefonate”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Il suo amato papà le ha riservato solo belle parole, le ha detto che gli manca tanto, che gli mancano le loro telefonate insieme e la sua presenza intorno. Elisabetta è scoppiata in un pianto disperato: “Mi manchi, mi manchi da morire papà” ha detto tra le lacrime. Alfonso le ha poi detto che se sottolinea sempre tutto quello che ha fatto per la sua famiglia, è perché vuole che la gente a casa sappia chi è davvero Elisabetta oltre ad essere la famosa ex di Flavio Briatore.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE —> GF Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)