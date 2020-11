Emma e la dolce dedica a Blue Phelix: le parole che nessuno si aspettava | FOTO

La categoria Under Uomini di X Factor ha perso un altro prezioso membro, Blue Phelix. Ma la sua coach Emma gli dedica parole inaspettate

Ad X Factor, Emma Marrone, caposquadra degli Under Uomini, ha attraversato due puntate alquanto difficili. La scorsa settimana, la sua categoria ha perso Santi, finito al ballottaggio con un membro del suo stesso team, Blue Phelix. Questa settimana, la medesima sorte è toccata proprio a Francesco (alias Blue Phelix).

Il cantante, unico nel suo genere, aveva portato sul palco del talent la propria battaglia, quella per riconoscere a tutte le persone gli stessi diritti. Visibilmente toccata dalla sua eliminazione, Emma Marrone gli ha fatto una dolce dedica su Instagram.

Emma Marrone: dolce dedica a Blue Phelix

“Grazie di tutto. Sei speciale veramente. Continua a credere nella tua musica! Ci sono tante persone che ti stimano e che ti vogliono bene“. Con queste parole, Emma Marrone ha ringraziato Francesco, che ieri sera è stato eliminato da X Factor al termine della prima manche.

Il quarto Live di X Factor è iniziato con un’eliminazione lampo: in soli 10 minuti, i concorrenti dovevano presentare un estratto dei loro inediti, ed il loro destino era nelle mani del pubblico. La coach degli Under Uomini, a fronte dell’uscita di Francesco, ha espresso tutto il proprio rammarico: “Io penso di aver fatto tutto il possibile, purtroppo è un gioco e i giochi non sempre sono leali“.

Emma si è poi complimentata con Blue Phelix, lodandolo per il coraggio e la determinazione con cui ha portato sul palco la sua vera essenza, senza il timore del giudizio altrui. “Francesco ha avuto grande coraggio nelle sue esibizioni a mostrarsi per come è veramente, senza dissimulare, senza nascondersi – ha affermato la coach, chiosando poi – Ha pagato lo scotto del giudizio e del pregiudizio“.

