Fabrizio Corona senza freni: le pesanti affermazioni su Cristiano Ronaldo

Incontenibile Fabrizio Corona: l’ex Re dei Paparazzi si lascia andare a dichiarazioni molto pesanti su Ronaldo, Nina Moric e tanti altri

Fabrizio Corona, nel suo ultimo libro “Come ho inventato l’Italia“, ha avuto da ridire proprio su tutti. A partire da Cristiano Ronaldo, il “fenomeno” della Juventus, fino alle ex fidanzate Nina Moric e Belen. “Da piccolo credevo che i calciatori fossero delle specie di divinità. Quando li ho conosciuti ho capito subito che erano un branco di subumani” – ha dichiarato Fabrizio.

E, in merito al campione portoghese, l’ex Re dei Paparazzi non si è affatto risparmiato: “Oggi vedo Cristiano Ronaldo su Instagram e sento puzza di sfiga“. Corona, con queste parole, ha voluto esprimere il disincanto a cui è andato incontro quando, ad appena 14 anni, è stato catapultato nel mondo della Tv.

LEGGI ANCHE> Amadeus e quel dettaglio sconcertante: l’ospite Vip dei Soliti Ignoti sorprende tutti

Fabrizio Corona: rivelazioni inedite su Belen e Nina Moric

“Ho vissuto dall’interno tutto quello che ha segnato questo Paese: la moda, Tangentopoli, il berlusconismo. Il mio obiettivo era entrare in quel mondo per distruggerlo“. Fabrizio Corona, all’interno del suo ultimo libro, si è raccontato senza alcun filtro, non nascondendo la rabbia e la delusione provocate proprio da quel contesto in cui aveva operato suo padre Vittorio. “Mio padre, da quel mondo, è stato sconfitto e io l’ho voluto vendicare“.

Il Re dei Paparazzi ha anche fatto delle rivelazioni sconcertanti sulle due donne della sua vita, Nina Moric e Belen. Corona, senza mezzi termini, ha affermato di aver contribuito a creare la loro immagine televisiva, e di averlo fatto non badando a menzogne e ad inganni nei confronti delle compagne.

LEGGI ANCHE> Belen, tacchi, camicia e scala: “Sali e non pensarci” FOTO

“Ho venduto le foto di me e Belén che facevamo l’amore alle Maldive e ho finto di cercare, disperato, chi aveva osato scattarle” – ha rivelato Fabrizio a proposito della Rodriguez. Ed ha proseguito dicendo: “Ho firmato contratti per Nina e Belén tenendomi a loro insaputa l’80, il 90 per cento del cachet“.

Tuttavia, il Re dei Paparazzi non nasconde di aver contribuito enormemente alla costituzione del loro “mito”. “Le ho create e fatte diventare quello che sono diventate” – ha chiosato Fabrizio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.