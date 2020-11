GF Vip, Elisabetta Gregoraci fuori controllo in diretta: come non l’avete mai vista. Nella casa più spiata d’Italia è scoppiato il panico durante la puntata di questa sera

Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma sono sempre di più in guerra l’una con l’altra. L’ex protagonista di Temptation Island è entrata nella casa per mettere scompiglio tra la conduttrice e Pierpaolo Pretelli, tra cui è nato un flirt all’inizio del programma. Un flirt che però non sembra decollare, perché Elisabetta dice di avere qualcuno di molto importante fuori dalla casa che la sta aspettando. Selvaggia, che è entrata dicendo di essere un’amica di Pierpaolo che prova qualcosa per lui, ha provato a metterle uno contro l’altra.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma ai ferri corti durante la puntata

In settimana tra le due donne c’è stata una lite molto accesa e stasera in puntata si è parlato di questo. Elisabetta si è scagliata contro di lei: “Fatti il tuo percorso, non parlare sempre di me, non ti permettere mai più“. Signorini ha stuzzicato le due chiedendo ad Elisabetta se Flavio corteggerebbe mai una come Selvaggia e lei ha detto che Briatore ha avuto donne troppo diverse da lei e che non ha neanche una speranza. Tra le due donne sono volate parole fortissime in diretta e il conduttore è dovuto intervenire per riportare la serenità.

