GF Vip, gravissime minacce nella casa: “Appena usciremo mi vendicherò”

GF Vip, gravi minacce nella casa: “Appena usciremo mi vendicherò”. Patrizia De Blanck non ha digerito la nomination di Stefania Orlando, Giulia Salemi e Adua Del Vesco

Patrizia De Blanck non riesce proprio a sopportare l’idea di essere in nomination al GF Vip e negli ultimi giorni nella casa non ha parlato d’altro. Ha più volte sottolineato che lei non avrebbe dovuto mai andare al televoto perché merita direttamente la finale, in quanto donna anziana che sta dando un buon esempio alle persone a casa. Una polemica che non è piaciuta a quelli a casa ma neanche ai concorrenti, che si sono sentiti sotto pressione per averla nominata. Stiamo parlando di Giulia Salemi e Adua Del Vesco, che hanno promesso di non nominarla più. A ricevere ancora i suoi insulti, invece, è Stefania Orlando.

Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck minaccia Stefania Orlando: il web vuole la squalifica

“Stefania mi aveva chiesto di non essere nominata” ha continuato a dire più volte, nonostante la stessa Stefania ha giurato di non aver mai fatto una cosa del genere. “Gliela faccio pagare, quando usciamo dalla casa le faccio terra bruciata attorno“. Delle minacce che hanno infuriato il web e Simone, il marito di Stefania, che fuori dalla casa ha scritto su Twitter di salvare Francesco Oppini al televoto (dove sta con Patrizia). “Non sapevo ancora chi salvare, dopo notte ho le idee chiare” ha rivelato sui social.

