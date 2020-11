GF Vip, lite furiosa tra Giulia Salemi e la De Blanck: volano parole forti nella casa più spiata d’Italia. Oggi la nuova arrivata ha deciso di fare uno scherzo a Pierpaolo Pretelli ma il divertimento è finito presto

Guerra al GF Vip tra Patrizia De Blanck e Giulia Salemi, una delle ultime arrivate. La Contessa proprio non sopporta l’influencer, soprattutto da quando ha saputo che lunedì l’ha nominata. Oggi nella casa l’ha attaccata duramente quando l’ha vista fare uno scherzo a Pierpaolo Pretelli, che si stava facendo facendo un messaggio da Enock: “Uno non può farsi un messaggio in santa pace che arriva la scema di turno a rompere le scatole“.

GF Vip, scatta la lite tra Patrizia De Blanck e Giulia Salemi: lo scherzo a Pierpaolo Pretelli finisce male

Giulia ha cercato di difendersi, dicendo che stava scherzando, ma Patrizia non ha voluto sapere ragioni. “Scherzi stupidi come voi. Sembra di stare all’asilo infantile“. Giulia ha ribattuto dicendo: “Gli scherzi si fanno da vent’anni che esiste il Grande Fratello, e fare scherzi non segna la maturità di una persona, mia cara contessa“. Giulia ha fatto davvero molta fatica a non perdere la pazienza, mentre Patrizia imperterrita continuava ad insultarla e a darle contro.

