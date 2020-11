Giancarlo Magalli colpisce ancora, Samanta Togni: “Sono mortificata”

Giancarlo Magalli fa parlare ancora di sé; stavolta nel mirino la co-conduttrice Samanta Togni la quale dichiara: “Sono mortificata.”

L’ultima puntata de I Fatti Vostri, in onda tutte le mattine su Rai Due, ha avuto dei toni un po’ alti: quello che è successo vede come protagonista – come sempre – Giancarlo Magalli il quale non manca nel commentare tutto ciò che accade nel programma con quel pizzico di sarcasmo che lo contraddistingue sin dagli esordi. Oggi a farne le “spese” è stata la co-conduttrice Samanta Togni, l’ex ballerina di Ballando con le Stelle.

Giancarlo Magalli attacca Samanta Togni, ecco cos’è successo

Samanta Togni è amatissima dal pubblico, con i suoi 194 mila follower è la ballerina – che ha partecipato allo show del sabato sera condotto dal Milly Carlucci – più seguita, secondo Raimondo Todaro (159 mila) e terzo Samuel Peron (114 mila). La ballerina, adesso nella veste di conduttrice, affianca Magalli ogni mattina con il suo garbo ed eleganza, un tripudio di femminilità molto gradito. In occasione di un gioco telefonico, l’ex ballerina di Ballando con le Stelle avrebbe tentato di cantare in diretta. Un’azione questa che ha suscitato quasi ilarità nel conduttore Magalli tanto da voler dire – com’era prevedibile – la sua: “Ecco la numero 3, l’usignolo di Terni”. Un commento questo che ha messo in imbarazzo la Togni che si è coperta il viso ed ha risposto al commento con “Sono mortificata”.

Per la ballerina 39enne è la prima volta al timone della conduzione di un programma, anche se aveva mosso i primi passi come inviata per alcuni programmi Rai. Samanta Togni sognava già da tempo di poter condurre un programma.

