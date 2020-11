Gianluca Vacchi balla per la prima volta con la figlia Blu Jerusalema

L’imprenditore Gianluca Vacchi fa il suo primo balletto con la figlia appena nata, non riesce proprio a farne a meno

Famoso anche per i suoi balletti che lo hanno distinto fin da subito, decide di coinvolgere anche la figlia appena nata in un nuovo balletto. L’imprenditore scrive quindi sui social: “a spasso con Blu Jerusalema abbiamo fatto il nostro primo balletto”. Nel video si vede lui che spinge la carrozzina della neonata nel bellissimo parco intorno alla sua villa e fa qualche passo di ballo. Insieme a loro due ci sono anche gli amatissimi cani dell’imprenditore che giocano con lui.

Gianluca Vacchi papà appagato e al settimo cielo, non trattiene la gioia e balla

L’arrivo della bimba ha cambiato la vita di Vacchi, riempiendola di immensa gioia e amore. Dalle foto si può vedere quanto sia appagato di questa nuova avventura da papà. E questa felicità gli fa venire voglia di ballare ancora di più, anche in sala parto ballava con Sharon, la compagna e mamma di sua figlia. Presto potrà ballare insieme alla bambina che diventerà sicuramente la star di papà Vacchi.

Alla nascita della piccola Blu aveva scritto un post dolcissimo:” Benvenuta Blu Jerusalema, ho sognato questo momento per 9 mesi e ora ti terrò fra le mie braccia per il resto della mi vita. Ti amo. Papà”. Gianluca Vacchi ha anche organizzato una fantastica sorpresa per l’arrivo a casa della compagna e della bimba dopo il parto. Sharon infatti al suo arrivo a casa ha trovato già all’entrata del cancello un fiocco enorme rosa e tutto il viale di casa cosparso di decorazioni rosa, palloncini, orsacchiotti ed elefantini rosa.

Si è trovata anche la schiera dei domestici ad attenderla al suo arrivo, che hanno cominciato ad applaudire e a commuoversi, anche i tre cani l’hanno accolta facendole un sacco di feste e indossando delle pettorine rosa. Sharon si è commossa per questa splendida sorpresa che è continuata dentro casa con un banchetto di pasticcini e cupcakes rosa. Davvero un sogno.

