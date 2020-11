Grande Fratello Vip, lutto in puntata. Rivela in lacrime: “Non ce l’ha fatta”. Stefania Orlando ha fatto la linea della vita e ha raccontato della grave perdita che ha avuto: la sua migliore amica

Al Grande Fratello Vip le emozioni non finiscono mai. Questa sera Stefania Orlando ha avuto modo di parlare della sua famosa linea della vita, che è stata segnata fortemente da un lutto che l’ha devastata e l’ha cambiata profondamente. Nel 2006 ha perso la sua migliore amica, che era davvero una vera e propria compagna di vita per lei: si volevano un bene dell’anima, così tanto che all’epoca decisero di andare a vivere insieme e fu un periodo bellissimo per entrambe. Poi il buio.

Grande Fratello Vip, Stefania Orlando parla della sua migliore amica: “Mi ha lasciata”

All’amica venne diagnosticata una brutta malattia, un tumore contro il quale ha lottato per tanto tempo, contro il quale hanno lottato insieme. Stefania ha rivelato di averle dovuto raccontare tante bugie e che lei non credeva neanche ad una di esse. Poi l’ha lasciata, un lutto che l’ha segnata per sempre. In lacrime ha parlato dell’affetto che le legava, di quanto sia stata male per la sua assenza. Intanto nella casa tutti in lacrime, in particolar modo Francesco Oppini che si è rivisto tanto nella sua storia, in quanto quattordici anni fa ha perso la sua fidanzata Luana.

