Grave incidente tra auto e furgone sulla Circumvallazione: muore ragazzo di 29 anni

In un drammatico incidente, avvenuto stamane sulla Circumvallazione esterna di Napoli, un ragazzo di 29 anni ha perso la vita. Ferito un 55enne.

Tragedia sulle strade questa mattina in provincia di Napoli, dove un ragazzo è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla Circumvallazione, nel territorio di Volla. Stando ad una prima ricostruzione, la vittima si trovava a bordo della sua auto che si sarebbe scontrata, per cause ancora da accertare con un camion. Nell’impatto, i due veicoli hanno preso fuoco ed il giovane conducente non è riuscito ad abbandonare l’abitacolo morendo carbonizzato. Ferito il conducente del furgone che è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Leggi anche —> Grave incidente, auto si scontra con un camion frigo: tragico il bilancio

Napoli, grave incidente tra auto e furgone sulla Circumvallazione: ragazzo di 29 anni muore carbonizzato

Un morto ed un ferito, questo il tragico bilancio del grave incidente consumatosi questa mattina, venerdì 20 novembre, sulla Circumvallazione esterna di Napoli, all’altezza di Volla. A perdere la vita un ragazzo di soli 29 anni di Casalnuovo. Secondo le prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dall’agenzia AdnKronos, la vittima si trovava alla guida della sua automobile che, per cause ancora in fase di accertamento, ha tamponato un furgone che trasportava frutta e verdura all’altezza km 28+700. Dopo l’impatto il furgone ha preso fuoco e qualche istante più tardi anche la vettura rimasta incastrata dietro a quest’ultimo. Purtroppo, il 29enne non è riuscito ad abbandonare l’abitacolo perdendo la vita tra le fiamme.

Sul luogo della tragedia sono arrivati, in pochi minuti, i vigili del fuoco ed i soccorsi del 119. Il personale medico, domate le fiamme dai pompieri, non ha potuto far nulla per il 29enne di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Il conducente del furgone, un uomo di 55 anni, come riporta AdnKronos, è rimasto ferito lievemente ed è stato trasportato presso il pronto soccorso della clinica Villa Betania.

Leggi anche —> Travolto da un’auto sulla provinciale: ciclista muore davanti ai suoi amici

Intervenuti anche i carabinieri di Volla che hanno provveduto ad effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente costato la vita al ragazzo soli soli 29 anni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.