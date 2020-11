Hell Raton: “Oggi sotto attacco”. Emma Marrone non la prende bene

Scintille tra i due giudici, Hell Raton manda una frecciatina ad Emma e Mika che sono rimasti con un solo concorrente in gara.

Torna alla conduzione Daniela Collu con Hot Factor dove viene omaggiata di una clip da parte di Manuelito che ripercorre le sue due puntate al timone di X-Factor al posto di Alessandro Cattelan.

Fin qui il clima sembra essere disteso e gioviale, successivamente però c’è un battibecco tra i giudici del talent.

Inizia Manuelito commentando il finale della puntata: il giudice è rimasto con tre concorrenti a differenza di Mika e Emma che ne hanno solamente uno e manda una frecciatina ai due colleghi: “forse qualcuno è infelice di questo“.

Mika risponde stizzito e anche Emma si allinea dicendo di aver sempre messo in risalto il talento degli altri con onestà, senza mai attaccarsi a dover criticare i ragazzi delle altre squadre. Trova di cattivo gusto la battutina di Hell Raton affermando che il collega non dovrebbe preoccuparsi se loro sono infelici perché lui ha tre talenti in squadra ma piuttosto dovrebbe pensare ad esserne felice per se stesso.

Vergo e Blue Phelix

Interrompono la discussione i due eliminati della serata.

Entra prima Vergo che prende l’applauso dei giudici, Mika saluta il cantante annunciando il nuovo singolo “Nella balera” che uscirà dopo “Bomba“. E anche questo dunque si mantiene su quel genere ballabile che ha fatto più apprezzare il giovane talento.

Subito dopo è il momento del primo eliminato della serata Blue Phelix che ntra in studio con un abito rosso lungo, sfarzoso.

A prendere la parola è la sua coach: “Mi dispiace che tu non sia rimasto a dimostrare il tuo talento, scrivi le tue canzoni e le scrivi molto bene. Mi dispiace anche che domani sul web molti parleranno del tuo abbigliamento.”

Prosegue Emma: “Se non sono stata capace di darti qualcosa ti chiedo scusa ma ho fatto il possibile. Ti voglio bene e ci sarò sempre per te“.

Infine la cantante salentina, conclude: “La sincerità e l’obiettività è ciò che mi rimane“.

Molto silenzioso durante Hot Factor è Manuel Agnelli che non interviene nella discussione tra i giudici e quando lo interpella la Collu, risponde: “Non lo trovo di buon gusto parlare del lavoro degli altri, io sono contento per quello che sta facendo la mia squadra”.

