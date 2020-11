Jessica Franceschetti fa impazzire i fan con uno scatto sbalorditivo: la nativa di Vicenza indossa un costumino striminzito che valorizza le sue forme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Jessica Franceschetti è una donna bellissima ed esplosiva. I suoi scatti sono spesso sbalorditivi e le sue curve da paura fanno impazzire i fan. La sexy influencer è classificata al 276esimo posto nella classifica delle influencer stillata dall’apposito blog. La 31enne è seguitissima su Instagram: il suo account vanta 1,1 milioni di follower.

La nativa di Vicenza, poco fa, ha paralizzato il mondo dei social condividendo una foto meravigliosa. La Franceschetti indossa un costumino striminzito che mette in risalto il suo décolleté esplosivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Diletta Leotta, la confessione sull’intimo che indossa quando torna a casa – FOTO

Jessica Franceschetti, costume sexy e curve da paura in primo piano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Jessica, nell’ultimo scatto postato in rete, indossa un costumino sexy e provocante: il suo seno esplosivo è in primissimo piano e manda in estasi i fan. La ragazza ha coperto il suo viso con una mascherina. L’esplosività e la sensualità della favolosa influencer sono di alta categoria.

La foto ha collezionato in pochi minuti 12mila cuoricini. Gli utenti si stanno scatenando nei commenti, postando apprezzamenti ed emoticon emblematiche. Ogni singolo post condiviso dalla 31enne ottiene un ottimo riscontro da parte della platea.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE — > Miriam Leone, Eva Kant svela i suoi segreti di bellezza – FOTO

Jessica, nel corso dell’estate, ha decisamente infuocato il mondo dei social network con scatti prorompenti in costume. La vicentina ha messo in mostra con estrema facilità il suo fisico meraviglioso e le sue curve esplosive.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter