La statuetta di Joe Biden, il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America, è pronta per essere esposta nei famosissimi presepi di Napoli. Ma quest’anno c’è una novità.

Con l’avvicinarsi della stagione natalizia, gli artigiani di San Gregorio Armeno sono pronti a sfoggiare i loro presepi, che per la loro bellezza e unicità sono diventati famosi in tutto il mondo.

E’ dell’artigiano Genny di Virgilio l’idea di riprodurre, a partire da quest’anno, anche la statuetta del neo eletto presidente USA Joe Biden.

Il Presepe di Genny di Virgilio è molto particolare perché oltre al neo presidente americano, ospita un’altra novità: non è presente la famiglia santa, ma tutti i personaggi indossano delle mascherine. Ecco la foto:

IL PRESEPE 2020

Ecco le dichiarazioni dell’artigiano:

”Il presepe, in passato come nel presente, rappresenta sempre e comunque scene di vita di ogni giorno ed è naturale che anche noi, nel realizzarlo, ci ispiriamo a quello che ci accade intorno. La pandemia, il coronavirus, che tra l’altro ci costringe anche a stare chiusi nei nostri laboratori senza avere contatti con il pubblico, non poteva non essere rappresentato, come non poteva mancare quest’anno il nuovo presidente americano. Per quanto mi riguarda una delle poche notizie buone del 2020″.

Prospettive positive sul Natale ancora non ve ne sono, con la curva di contagi in Italia e in Campania che ancora non lascia aperte grandi speranze su un miglioramento in tempi brevi. La Campania, in zona rossa da qualche giorno, sta già soffrendo di strade deserte e un silenzio assordante.

Il dubbio che il Covid bloccherà anche la tradizionale esposizione dei Presepi si fa sempre più concreto. L’artista aggiunge sconfortato: “Mi auguro per dicembre di aprire e di poterlo esporre al pubblico con accanto la sua vice Kamala Harris già in lavorazione”

