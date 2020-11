La Casa di Carta. Netflix prepara la nuova serie spagnola erede

La Casa di Carta. Il quinto capitolo sarà quello definitivo. Gli orfani della serie tv spagnola si potranno consolare con una nuova produzione

Non è ancora uscita la quinta stagione de La Casa di Carta e già i fan di tutto il mondo si stanno abituando all’idea di rassegnarsi alla fine delle avventure del Professore e della sua astuta banda di criminali dal cuore d’oro.

Ebbene si, Netflix già da mesi ha dichiarato che il 2021 sarà l’anno in cui vedremo concludersi la serie tv spagnola più celebre di tutti i tempi. Gli autori avevano fatto trapelare l’idea di voler creare un’opera spin off incentrata su uno dei protagonisti, a quanto pare un prequel. Si tratta però solo d’indiscrezioni, al momento nessuna ipotesi è stata confermata.

La Casa di Carta. Tutto sulla serie che la sostituirà

Tuttavia, gli spettatori possono consolarsi con la notizia che il colosso di streaming online ha già avviato la produzione di una serie che sarà erede de La Casa di Carta. Stiamo parlando di Welcome to Eden (titolo originale Bienvenidos a Eden). L’opera è indirizzata ad un pubblico giovane, carica di adrenalina e colpi di scena, girata alle isole Canarie. Al momento sono in corso le operazioni di casting; le riprese, Covid permettendo, inizieranno i primi mesi del 2021.

La casa di produzione di Welcome to Eden è la Brutal Media, la stessa che ha realizzato Le Ragazze dell’Hockey, altro contenuto del catalogo Netflix. La serie racconta le vicende delle componenti di una squadra di giocatrici di hockey, divise tra gli allenamenti sui pattini e i problemi familiari e relazionali.

Netflix ultimamente ha messo il focus su molti prodotti in lingua spagnola: La Casa de Papel, Elite e Le Ragazze del Centralino sono validi esempi. Quest’ultima si è conclusa al sesto capitolo. Come già detto, La Casa di Carta si concluderà nel 2021. Elite è stata confermata fino alla quinta stagione. Non è stata rinnovata White Lines, serie anglo-spagnola dallo stesso creatore de La Casa di Carta, Alex Pina, che ha debuttato la scorsa primavera in pieno lockdown.

