Laetitia Casta infiamma il web: primo piano DA URLO per la supermodella | FOTO

Splendida Laetitia Casta: la supermodella, a 42 anni, è una vera star dei social. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram infiamma il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laetitia Casta (@laetitiacasta)

Una bellezza eterea e sensuale, quella sfoggiata da Laetitia Casta nell’ultimo post di Instagram. La supermodella, che ha celebrato quest’anno i suoi 42 anni, ha pubblicato uno scatto mozzafiato. L’incantevole primo piano ha permesso ai followers di ammirare da vicino il radioso volto dell’attrice: la pelle candida e gli espressivi occhi verdi hanno letteralmente infiammato il web.

Sotto l’immagine, i commenti di apprezzamento si sprecano: “Sublime“, “Bellezza naturale” – le scrivono gli utenti.

LEGGI ANCHE> Bianca Guaccero splendida a “Detto fatto”: l’outfit esplosivo incanta i fan FOTO

Laetitia Casta: biografia e carriera della supermodella

La supermodella francese, classe 1978, ha iniziato la sua carriera a 15 anni, scoperta casualmente da un fotografo che la immortalò in alcuni scatti. Da quel momento, il volto di Laetitia fu tra i più richiesti dai maggiori marchi della moda.

La Casta ha posato per Victoria’s Secrete, Guess?, ed è apparsa anche in svariate pubblicità e spot di L’Oréal, di cui è anche testimone ufficiale. Parallelamente, la supermodella ha deciso di intraprendere la carriera di attrice, debuttando nel film “Asterix & Obelix contro Cesare” (1999), accanto a Gérard Depardieu.

LEGGI ANCHE> Wanda Nara: l’irresistibile broncio di famiglia, contagioso oltre i limiti FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laetitia Casta (@laetitiacasta)

Nel 2011, Laetitia è stata candidata al Premio César per la pellicola “Gainsbourg“, in cui ha interpretato Brigitte Bardot. Inoltre, nel 2014, ha vestito i panni della protagonista in “Una donna per amica“, accanto all’attore italiano Fabio De Luigi.

Dal 2003 al 2013, la Casta ha avuto una relazione con Stefano Accorsi, dalla quale sono nati due figli: Orlando, nel 2006, e Athena, nel 2009. Dal 2015, la modella è legata sentimentalmente a Louis Garrel, con cui si è sposata nel 2017.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.