Levante, sguardo magnetico e gran fascino: il web l’adora – FOTO

L’affascinante Levante riesce ad incantare i suoi migliaia di fan non solo con la bellezza della sua voce ma anche con gli scatti pubblicati sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

Levante continua a far cadere ai suoi piedi migliaia di fan adoranti e non soltanto attraverso le sue grandissime capacità artistiche. La cantautrice siciliana ha infatti regalato ai tanti follower che l’ammirano su Instagram una foto in cui mostra la sua bellezza. Il fascino dell’artista di Caltagirone è innegabile, grazie al suo sguardo magnetico da donna del sud è infatti capace di lasciare senza fiato senza ricorrere ad un abbigliamento audace. Levante decide di mostrarsi al suo pubblico con un morbido e lungo maglione color lilla che la avvolge. Gli unici centimetri di candida pelle nuda che l’artista concede sono quelli di una gamba accavallata e delle mani affusolate impreziosite dagli anelli. L’espressione del suo volto è intensa e profonda, in perfetta sintonia con i due piccoli quadri che sono alle sue spalle e che ritraggono volti di donne vissute secoli fa. Una bellezza senza tempo, proprio come quella di Levante.

LEGGI ANCHE -> Caterina Balivo, camera da letto, vestaglia e gambe in vista. Da urlo FOTO

La “Vertigine” di Levante