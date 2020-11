Maria Grazia Cucinotta, l’attrice siciliana, ipnotizza i fan con foto incantevoli, come l’ultima dove sembra primavera

Una donna di altri tempi, dalle forme mediterranee e la carnagione scura. Una folta chioma nera e un sorriso elegante, di quelli che ormai non si vedono più. Maria Grazia Cucinotta è un’attrice italiana ammirata e nota al pubblico. Le sue performance in tv le hanno sempre recato lusinghe da parte dei suoi fan che la seguono tutt’ora su Instagram. E’ infatti molto attiva nel mondo dei social, arrivando a toccare i 408 mila followers. La semplicità la contraddistingue in questo mondo di trucchi e ritocchi.

Maria Grazia Cucinotta: qual è il segreto dell’attrice?