Matilde Brandi, selfie da incanto sul divano: “E stasera..” – FOTO

Matilde Brandi ritorna alla normalità. Ci regala uno scatto mentre è in attesa della cena: dolce coccola sfiziosa per la ballerina

Matilde Brandi a casa si gode la sua ritrovata normalità. La ballerina e conduttrice, famosissima fin dagli anni Novanta, è stata una dei grandi protagonisti del Grande Fratello Vip. Uscita da non molto dalla casa più spiata d’Italia è stata spesso a centro dell’attenzione del reality di Canale 5.

Di certo la sua partecipazione nella casa di Cinecittà non è passata inosservata. Spesso si è trovata al centro di querelle con gli altri inquilini. Su tutti, Tommaso Zorzi, da lei definito come il personaggio dominante all’interno della casa, con cui non è mancato qualche scontro.

Ora, però uscita dalla casa, è tornata alla vita di sempre e ci delizia dal suo profilo Instagram con scatti sempre molto belli e sensuali. L’ultimo direttamente dal divano di casa sua. Per vedere la sua ultima foto vai su successivo.

Matilde Brandi, serata da sushi