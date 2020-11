Michelle Hunziker, rivelzione choc a All Togheter Now: “Devo trattenermi dalle lacrime”

Momenti di commozione pura in diretta a “All Togheter Now” per la conduttrice Michelle Hunziker: “Vorrei piangere…”

Il programma “All Togheter Now”, il game show musicale della Mediaset sta regalando emozioni indescrivibili, in diretta tv. Questa volta, il racconto di uno dei concorrenti in pista ha toccato il fondo del cuore della conduttrice svizzera, Michelle Hunziker.

I follower dell’amatissima e bellissima giornalista oltralpe non sono rimasti indifferenti di fronte all’inaspettata reazione di Michelle, all’ombra di un racconto davvero commovente. La vicinanza degli ammiratori è anche frutto del suo carattere sensibile e dolce, cosparso da profondi pensieri, spesso mascherati dall’esuberanza comica e ironica.

L’avventura del post Striscia La Notizia mette in risalto tutta una serie di talenti musicali, tenuti sulle spine dal giudizio del parterre dei giudici. Da Rita Pavone, ad Anna Tatangelo, a cui si aggiunge anche la figura esperta di Francesco Renga. Insomma Michelle non è affatto sola, ma scelta dalla produzione, in quanto determinate per “sedare” presunte rivolte o incomprensioni tra i protagonisti dello show che sta riscuotendo un ottimo “range” di ascolti

Michelle Hunziker ad “All Togheter Now”: il racconto supera l’esibizione

Uno dei palinsesti più seguiti del momento è senz’altro “All Togheter Now”, lo show musicale che oltre a mettere in risalto il talento puro dei concorrenti riserva sempre tantisime emozioni.

Durante la messa in onda della puntata di ieri sera su Canale 5, la presentatrice svizzera, Michelle Hunziker non è riuscita a trattenere le lacrime, dopo il discorso commovente di uno dei concorrenti a fine esibizione. Ma chi è stato in grado di provocare un sentimento così forte nell’animo della dolcissima Michelle?

Ieri sera sul palco si è esibito un certo Eki, artista e giocoliere di strada milanese. Che prima di mettersi alla prova nella grande vetrina dei talenti dell’avvenire, racimolava qualche spicciolo nei quartieri più frequentati della città della moda.

Ecco che dopo la performance da standing ovation, a detta dei giudici, Eki fa un appello “strappalacrime” in diretta, affermando che se dovesse risultare vincitore del montepremi finale di 50 mila euro, i soldi andranno devoluti alle proprie nipotine indonesiane, affinchè possano andare avanti con gli studi.

Michelle Hunziker, dopo il silenzio in studio ha cercato di prendere la parola, lasciando trapelare un “pizzico” di commozione di troppo. Ma la promessa fatta a sè stessa doveva essere mantenuta e anche se il racconto del giovane Eki l’ha colpita profondamente, è stata costretta a trattenere le lacrime, per mantenere alto il valore della sua…patria

