Michelle Obama: “Come accolsi Melania Trump nonostante suo marito”

Michelle Obama. L’ex First Lady si sfoga in una lunga didascalia sul suo profilo Instagram, raccontando l’insediamento dei Trump alla Casa Bianca

Joe Biden ha vinto le ultime elezioni presidenziali negli Stati Uniti. E’ un fatto. Donald Trump deve smettere di sbraitare e deve accettarlo. Il popolo americano si è espresso in libertà, democraticamente. Nessuno può e deve contestarlo.

Questi, in poche parole, sono i concetti riassuntivi del lungo post pubblicato da Michelle Obama sul suo profilo Instagram ufficiale. L’ex First Lady ripercorre con la memoria gli attimi vissuti quattro anni fa, dopo la vittoria del tycoon alle elezioni contro la candidata del Partito Democratico, Hillary Clinton, prima donna comunque ad aver vinto le primarie presidenziali di uno dei principali partiti.

“Ero ferita e delusa ma i voti erano stati contati e Donald Trump aveva vinto”– scrive Michelle Obama. Continua: “Il popolo americano aveva parlato. Una delle grandi responsabilità della Presidenza è ascoltare quando accade. Così io e mio marito abbiamo incaricato il nostro staff di fare ciò che George e Laura Bush avevano fatto per noi: un insediamento nel segno del rispetto e senza ostacoli”.

Leggi anche >>> ELEZIONI USA, CHI È KAMALA HARRIS: LA PRIMA VICEPRESIDENTE DONNA DELLA STORIA

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Obama (@michelleobama)

Michelle Obama è sconcertata per l’ostruzionismo del candidato repubblicano, ormai sconfitto da Biden, che non si rassegna alla realtà. L’ex First Lady continua il suo racconto risalente al 2016 con la risolutezza che l’ha sempre caratterizzata. “Donald Trump aveva diffuso bugie razziste su mio marito. Aveva messo inoltre in pericolo la mia famiglia. Non era qualcosa che ero predisposta a perdonare. Tuttavia, sapevo che, per il bene del nostro paese, dovevo trovare la forza e la maturità per mettere da parte la mia rabbia”.

La moglie dell’ex presidente Barack Obama è consapevole degli obblighi che la democrazia impone, della necessità di accettare risultati anche qualora non siano di gradimento, se questi sono espressione libera di un popolo che, tramite lo strumento di diritto che possiede, parla attraverso il voto. Scrive: “La presidenza non appartiene a nessun individuo o a nessun partito. La nostra democrazia è molto più grande dell’ego di chiunque”.

Per questi motivi, messe da parte le considerazioni e i risentimenti personali, Michelle Obama accolse con calore la donna che avrebbe preso il suo posto come futura First Lady. “Dovevo trovare la forza e la maturità per mettere da parte la mia rabbia. Così ho dato il benvenuto a Melania Trump e ho parlato con lei della mia esperienza. Ho risposto a tutte le sue domande, dalla profonda attenzione mediatica che deriva dall’essere la First Lady a come sia crescere i bambini alla Casa Bianca.”

Leggi anche >>> ELEZIONI USA, TRUMP: “I CITTADINI NON ACCETTERANNO QUESTO VOTO TRUCCATO”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Obama (@michelleobama)

L’esortazione finale allude al desiderio che anche per i coniugi Biden ci possa essere una transizione serena e che non ci sia ostruzionismo affinchè ciò avvenga.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.