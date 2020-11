Milan, Ibrahimovic generoso: regalo speciale a ogni compagno di squadra

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha sorpreso tutti i suoi compagni di squadra facendo un regalo speciale a ognuno di loro

Avrà fatto certamente piacere ai giocatori del Milan ricevere il regalo fatto dal loro compagno di squadra, Zlatan Ibrahimovic. Il dono in questione è una PlayStation 5. Qualcuno potrebbe pensare che, tutto sommato, la console da gioco sia un gadget decisamente alla portata per chi, come molti giocatori rossoneri, guadagnano milioni di euro a stagione.

Ed effettivamente è così. Acquistare la PS5 costa poche centinaia di euro. Tuttavia non è affatto facile riuscire a portarsi a casa la ‘next gen’. Infatti il device di casa Sony è così desiderata dai videogiocatori di tutto il mondo che le scorte stanno scarseggiando.

LEGGI ANCHE —> Covid-19, il Presidente Dal Pino: “La Serie A non si fermerà, anzi…”

Milan, Ibrahimovic: PS5 in regalo ai suoi compagni di squadra