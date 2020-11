Miriam Leone, Eva Kant svela i suoi segreti di bellezza – FOTO

L’ex Miss Italia e attrice affermata Miriam Leone svela su Instagram alcuni segreti per mantenere intatta la sua bellezza.

L’attrice Miriam Leone, una delle più desiderate e apprezzate del cinema italiano, condivide con i follower alcuni momenti di vita quotidiana, dagli aspetti che concernono il lavoro a quelli personali. I follower – che sono ormai 1,3 milioni – sono sempre curiosi di scoprire tutto ciò che riguarda l’attrice dalla folta chioma rossa. Tra le storie, non appare lei personalmente ma scatta una foto in un centro estetico; sicuramente la Leone starà provando qualche trattamento particolare. Momenti di relax e coccole per l’attrice presto impegnata sul set del film Diabolik che la vedrà nei panni della sensualissima Eva Kant.

LEGGI ANCHE -> Giovanna Civitillo, il grande cambiamento della moglie di Amadeus

Miriam Leone, gli scatti bollenti della (ex) Miss Italia

Vai su successivo per vedere le foto della Leone