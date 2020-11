Nonno Libero, messaggio agli italiani: “Fate i nordici quest’anno”

Nonno Libero è da anni il nonno di tutti gli italiani e per questo Natale speciale vuole dare qualche consiglio in più ai suoi nipoti

Lino Banfi rappresenta la figura del nonno, quella che ha fatto sognare e divertire milioni di italiani attaccati alla televisione per seguire gli episodi della grande famiglia di Un medico in famiglia. Ne è passato di tempo da quando l’attore pugliese interpretava il ruolo di nonno Libero, eppure il pubblico a distanza di anni è ancora qui a seguire i suoi consigli. Oggi Lino Banfi ci tiene a mandare un messaggio importante all’Italia intera e lo fa attraverso un’intervista per il quotidiano Leggo.

Nonno Libero: cosa consiglia agli italiani?

Lino Banfi parla agli italiani nei panni di un nonno e facendo riferimento a quello che sarà il prossimo natale afferma: “Questa volta però noi italiani dobbiamo fare finta di essere olandesi o svedesi e dire la verità”. Nonno Libero parla a cuore aperto e chiede ai suoi nipoti di non trovare nessuno escamotage, è importante che tutti seguano le regole. E poi continua: “Rappresento i nonni italiani, che sono 14 milioni: a Natale stiamo soli – si raccomanda – in pochi, quest’anno faremo a meno delle tavolate enormi. Altrimenti staremo sempre punto e daccapo”.

Non ci resta che seguire i consigli di nonno Libero e stare alle regole che il Governo sta studiando per rendere Natale 2020 speciale nonostante tutto. Nessun coronavirus ci toglierà l’atmosfera del momento più magico dell’anno.

