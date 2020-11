Oriana Sabatini, sgabello e minigonna all’inguine: devastante-FOTO

La Sabatini condivide una foto su Instagram in cui indossa un top aperto ovunque e una minigonna, i fan in delirio

La fidanzata di Paulo Dybala condivide una foto che la ritrae seduta su uno sgabello a gambe incrociate, con indosso una gonna inguinale e un top tutto aperto davanti. La Sabatini è molto sensuale e i fan non perdono occasione per commentare con tutta la loro ammirazione. La cantante condivide spesso foto in mise molto sensuali, d’altronde tutte le pop star del momento osano look molto aggressivi e sensuali.

La storia d’amore di Oriana Sabatini e Paulo Dybala va a gonfie vele

Tra uno scatto sexy e l’altro, la Sabatini aggiunge anche gli scatti con il fidanzato, il calciatore della Juventus Paulo Dybala. Qualche giorno fa tra l’altro è stato il compleanno di Dybala e i due lo hanno trascorso insieme a casa, la Sabatini ha condiviso una foto mentre si scambiano un bacio dolcissimo e ha poi scritto una dedica al suo compagno. Ma Oriana divide il suo amore anche con qualcun altro di molto speciale, il suo cane che condivide sempre sui social.

Ha dedicato una sezione delle storie in evidenze su instagram proprio al rapporto con lui. Va d’accordo anche con Dybala che se lo coccola e lo tiene in braccio, dorme anche in mezzo a loro. La Sabatini ha un grande amore per gli animali in generale infatti si vedono altri due amici pelosi nelle sue stories, ma non è detto siano suoi.

Nelle stories in evidenza si nota anche che la Sabatini è una che si diverte parecchio, sopratutto con gli amici, è una gran giocherellona oltre che ad avere talento per la musica sia nel canto che nel ballo. Sicuramente è una ragazza dalle mille sfaccettature Oriana.

