Password più usate al mondo | Le meno sicure | La classifica 2020

Le password più usate e comuni al mondo sono anche quelle meno sicure: scopriamo la classifica con la top ten delle più diffuse nel 2020

Come praticamente tutti gli anni, ancora una volta intorno ai mesi di novembre e dicembre, giungono le liste con all’interno le password più usate al mondo nell’anno in questione. Si tratta di elenchi che molte volte vengono stilati da esperto del settore, come developer di password manager. Stiamo parlando di sviluppatori di applicazioni, dentro cui si memorizzano password che servono per ricordarci password che salviamo. Tra questi developer troviamo NordPass che ha reso nota la sua top ten 2020 delle password più utilizzate.

Vediamo quali sono nelle prime dieci posizioni. Il primo posto, vale a dire la password più diffusa, è occupato da 123456. Questa è in cima tra le password più comuni (usata 2.543.285 volte) e, come è facile immaginarsi, anche la password meno sicura. Infatti sarebbe stata violata ben 23,5 milioni di volte, secondo la sola NordPass, nonché violabile in meno di un secondo. E non è che le password che sono alle sue spalle siano da considerarsi molto più sicure.

Password più usate al mondo 2020 | Le più comuni | La top ten