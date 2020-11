La Regina Elisabetta batte un altro record. Ma c’è tensione a palazzo?

La Regina Elisabetta festeggia oggi i suoi 73 anni di matrimonio con il principe Filippo, ma a corte si respira un’aria pesante: ecco perché.

Ennesimo record per la Regina Elisabetta, che oggi festeggia i suoi 73 anni di matrimonio con il principe Filippo. 94 anni lei, 99 lui: la loro unione è la più longeva di tutti i tempi tra i reali d’Europa.

In occasione della lieta ricorrenza, l’account ufficiale della famiglia reale ha condiviso una foto dei due monarchi intenti a leggere i bigliettini di auguri dei nipoti. Quello che Filippo sta sfogliando è stato realizzato appositamente da George, Charlotte e Louis, figli di William e Kate.

Insomma, sembra una giornata piuttosto lieta per la Royal Family, eppure non è proprio così. Da alcuni giorni a Buckingham Palace si respira aria di scandalo. A metterci lo zampino sembra essere stata una serie televisiva del colosso Netflix.

La Regina Elisabetta festeggia, ma che fine ha fatto Carlo?

Aria di tempesta a Buckingham Palace, dopo che The Crown ha riportato alla luce la travagliata e contraddittoria storia d’amore tra Carlo e Diana. La famosa serie sui reali inglesi sembra non essere particolarmente apprezzata dai diretti interessati, che a più riprese hanno affermato di non volerne vedere neppure un episodio. In compenso, però, la sua messa in onda non è stata bloccata e la serie è ormai arrivata alla sua quarta stagione. Si apre così lo scenario degli anni ’70 con protagonista una travolgente Diana, la cui vita viene avversata dall’affair tra Carlo e Camilla.

La serie sembra aver risvegliato nel popolo inglese rancori a lungo sopiti, proprio alla vigilia del Giubileo della Regina. A poco più di un anno da quella che potrebbe essere la sua grande occasione per ascendere al trono, riuscirà il principe Carlo ad allontanare nuovamente da sé l’immagine poco gratificante di marito anaffettivo ed infedele?

