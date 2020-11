Sonia Sghairi, ricordi estivi: in costume esplosiva, davanti e dietro – FOTO

Sonia Sghairi combatte la malinconia dell’autunno con una doppia foto dell’estate: forme spettacolari e super sexy in costume

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Sghairi (@soniasghairi)

Sensualità da vendere e una grande passione per il calcio. Un binomio, al tempo di Instagram, davvero irresistibile. Parliamo di Sonia Sghairi, una delle influencer più seducenti in assoluto in questo momento. Una ragazza dal fascino davvero irresistibile, sensuale come poche, con una folta chioma di capelli ricci che fanno perdere la testa. Dopo aver girato il mondo per qualche tempo, si è stabilita a Napoli, dove ormai è di fatto una celebrità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sonia Sghairi, la scollatura illegale sconvolge il web. Una doppia visione – FOTO

Sonia Sghairi, lato A e lato B più sensuali che mai: le foto dell’estate fanno impazzire