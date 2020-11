Tommaso Zorzi confessa che il suo sogno erotico è un famoso cantante italiano

Zorzi rivela nella casa del Grande Fratello che il suo sogno erotico è un cantante famoso italiano, lui risponde via social all’influencer

Tommaso Zorzi e il suo sogno erotico che è il cantante Enrico Nigiotti, lo confessa nella casa del Grande Fratello Vip e il cantante gli risponde via social. Pare dunque che Zorzi durante una chiacchierata nello show abbia espresso il suo interesse per il cantante, sostenendo che è il suo sogno erotico. Nigiotti ha visto il video su Instagram e lo ha ringraziato.

Tommaso Zorzi e l’amore segreto per Enrico Nigiotti

A porre la domanda è stato Giacomo Urtis, da poco nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Il chirurgo avrebbe chiesto a Zorzi con quale cantante si fidanzerebbe se potesse scegliere e l’influncer ovviamente ha dato la sua risposta, dato che non è certo uno timido. La sua prima risposta però è stata Ricky Martin, cantante molto sexy di musica latino americana. Dopo però dice che tra i cantanti i italiani invece sceglierebbe Enrico Nigiotti e Damiano de Maneskin. Dopo aver visto il video, Nigiotti ha risposto ringraziando Zorzi con anche un cuore. Chissà se anche Damiano replicherà alla rivelazione hot di Zorzi, che lo ha anche definito “bono”.

Non finisce qua la questione per Zorzi, infatti Giacomo Urtis continua e gli legge una busta ricevuta dal GF Vip che riguarda l’influencer. A quanto pare un cantante famoso avrebbe visto Tommaso nella casa e si è letteralmente preso una cotta per l’influencer. Questo personaggio è quindi disposto ad incontrarlo e a farlo diventare parte del suo corpo di ballo. A questo punto tutti i concorrenti nella casa cominciano a fantasticare su chi potrebbe essere il cantante ed escono i nomi di Ivan Cattaneo, Malgioglio, Mahmood e Ricky Martin.

Tuttavia Zorzi e anche la Salemi si dicono scettici e ritengono che sia una notizia falsa solo per creare un pò di movimento. Tommaso infatti rimane dispiaciuto dicendo che sono tremendi a scherzare su queste cose, perché poi lui si illude davvero.

