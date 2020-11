Tutta la verità su Ivanka Trump, il ritratto dell’ex amica

Ivanka Trump, figlia del presidente uscente degli Stati Uniti a nudo. Ma non per sua ammissione ma per voce di una sua ex amica

Oggi possiamo definirla la figlia dell’ex presidente degli Stati Uniti, fino a poco tempo fa, quella di uno degli uomini più potenti al mondo. si tratta di Ivanka Trump, la figlia di Donald, il presidente uscite battuto da Joe Biden.

Lei che si è sempre mostrata figlia modello ed equilibrata in realtà non è affatto così secondo il racconto della sua ex amicia. Si tratta di Lysandra Ohrstrom, una reporter americana che in passato è stata molto legata alla figlia di Donald Trump. Amiche di lunga data che poi hanno separato le loro strade e oggi la donna vuota il sacco sul carattere di Ivanka.

Snob e prepotente, racconta, ossessionata dal suo status symbol di rilievo. Prima donna raffinata, quasi inarrivabile, poi cambiata per seguire i dettami del papà presidente e andare verso la Casa Bianca.

“Aveva il radar di Trump per lo status, i soldi e il potere e l’istinto del padre per fare scarica barile e salvarsi”, ha rivelato l’ex amica di Ivanka nonché anche compagna di scuola.

Ivanka Trump, le due facce del suo volto pubblico

Ivanka disegnata con un ritratto a dir poco impietoso dalla sua ex amica. Non ne esce bene la figlia di Trump dalla parole che la donna rivela all’edizione americana di Vanity Fair.

Le compagna di classe cos’erano per lei? Solo dei mezzi per poter eluder le regole della scuola, impegnata a pensare solo a sé stessa e alla sua immagina di donna raffinata. Voleva costruire un’immagina perfetta di sé, sofisticata da contrapporre a quella del “roboante padre”.

Stavano molto insieme le due e Lysandra Ohrstrom non nega che Ivanka fosse anche simpatica, divertente e intelligente. Poi tutto è cambiato: “Ivanka ha abbracciato la strada che il padre aveva delineato per lei” e tutto questo ha azzerato tutto quello che aveva costruito fino a quel momento.

L’ha portata a “buttare via l’immagine che si era faticosamente costruita” per arrivare alla Casa Bianca.

