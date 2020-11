Vladimir Luxuria si confessa a “Ogni Mattina”: “A volte sono tentata…”

L’ex deputata del Governo prodi, e scrittrice, Vladimir Luxuria confessa ai telespettatori un segreto mai palesato finora…

Ospite a su Tv8 a “Ogni Mattina”, il programma televisivo, condotto da Adriana Volpe che abbraccia tematiche politiche e di cronaca, Vladimir Luxuria ha intercettato e denunciato alcuni comportamenti sociali intolleranti.

Non è nuova a questo tipo di iniziative l’ex deputato del Governo Prodi II, sempre pronta a schierarsi dalla parte del più “debole”, pur di difendere i diritti di una società, molto spessso allo sbando, come la nostra. Non a caso il “coming out” sui personaggi noti del mondo dello spettacolo e le politiche di declassamento di alcune categorie lavorative sono spesso oggetto di critica. Al fianco delle quali Vladimir combatte, per il pieno riconoscimento delle libertà.

La scrittrice e attivista del movimento LGBT ha toccato tematiche piuttosto complicate dell’era moderna: dal coronavirus, agli attori da teatro. Il volto politico della XV legislatura italiana, di fronte a queste argomentazioni si è detta quasi tentata dall’esporre una parte celata del suo essere donna

LEGGI ANCHE —–> Vladimir Luxuria: “Tanti gay in politica, calcio e tv hanno paura”

Vladimir Luxuria e la tentazione quasi… allo “scoperto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐕𝐋𝐀𝐃𝐈𝐌𝐈𝐑 𝐋𝐔𝐗𝐔𝐑𝐈𝐀 (@vladimir_luxuria)

Reduce da una delle ultime performances teatrali, che precedono l’entrata in vigore del nuovo DPCM, Vladimir Luxuria ha argomentato realtà piuttosto drammatiche al giorno d’oggi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso e costretto la scrittrice ad avere un pugno fermo, per la difesa di alcune categorie lavorative è stato l’evento di chiusura del “Film Festival di Torino”, tenutosi lo scorso 25 Ottobre.

Il dispiacere più grande per l’attrice televisiva si è verificato durante la messa in onda di “Ogni Mattina” su tv8. In qualità di ospite d’eccezione, Vladimir ha messo in discussione le decisioni del governo vigente, reo di aver “devastato” persone abituate a vivere, esternando la propria arte nel recitare. Il riferimento è ai grandi attori del tempo, costretti a restare fuori dai giochi professionali. In quanto categoria considerata a rischio per un eventuale diffusione del contagio: “Perchè le celebrazioni eucaristiche sì e i teatri no!?“

Altro tema argomentato da Vladimir, molto spesso nel mirino della critica umana, poco incline alla cultura è la legge sull’Omotransfobia. L’ex deputato ha ricordato in studio che esistono diritti e forme di rispetto anche per questa categoria sociale. Molto spesso bersagliata e sotterrata dall’ignoranza di “quartiere”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐕𝐋𝐀𝐃𝐈𝐌𝐈𝐑 𝐋𝐔𝐗𝐔𝐑𝐈𝐀 (@vladimir_luxuria)



Ecco spiegato il motivo per il quale Vladimir Luxuria è rimasta tentata a “scoprire” la sua verità, riguardo a questa delicatissima materia. Un atto di difesa assoluta, che al giorno d’oggi sta colpendo molto spesso anche alcuni colleghi della televisione. “Certo che quando sento queste cose, mi vien voglia di sputare fuori il rospo”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter