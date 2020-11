Yara Gambirasio, presto su Netflix una serie sul caso

Il delitto di Yara Gambirasio in una serie tv prodotta dal colosso dell’on-demande. Ci son o le prime anticipazioni

È stato uno dei casi di cronaca più atroci e seguiti degli ultimi anni. Ancora se ne parla e l’unico imputato che ora è in carcere si professa ancora innocente. Si tratta della morte di Yara Gambirasio, la 13enne di Brembate ritrovata nel campo di Chignolo d’Isola.

L’unico imputato e condannato all’ergastolo è Massimo Bossetti che, in carcere da diverso tempo ormai, continua a professarsi innocente e estraneo ai fatti. Si è arrivati a lui con un lungo processo di screening del dna dei cittadini per confrontare quelle tracce trovate sugli indumenti di Yara, che per molto tempo sono state identificate come Ignoto 1. Poi la svolta, Ignoto 1 è Massimo Bossetti, il mutatore di Mapello.

Su tutto questo sarà girata una serie Netflix. Il Lupo e l’Agnello, per ora il nome della serie tv, sarà girata a partire dal nuovo anno. Ma vediamo cosa si sa già a riguardo.

Yara Gambirasio, le anticipazioni sulla serie tv

Si inizierà nel 2021 con le riprese della serie tv targata Netflix che ripercorrerà il delitto di Brembate e la morte della giovanissima Yara Gambirasio. Per ora questi sono i programmi, dovendo mettere in conto che tutto potrebbe cambiare per via dell’emergenza sanitaria da coronavirus.

Dalle prime anticipazioni si apprende che la serie racconterà le ultime ore della adolescente bergamasca e le indagini eseguite per arrivare all’arresto di colui che oggi è considerato l’unico colpevole. Tutto per la regia di Marco Tullio Giordana.

Per il cast si conoscono solo due nomi per ora. Alessio Boni nel ruolo del comandante dei carabinieri e Isabella Ragonese nei panni del pubblico ministero Letizia Ruggeri. Altra anticipazione arriva location: la Capitale e non il territorio bergamasco dove i fatti sono realmente avvenuti.

Per tutto il resto c’è ancora il riserbo su una serie che si annuncia già da ora ricca di attenzione.

