Mai addormentarsi in macchina mentre si è alla guida. Potrebbe essere molto pericoloso e oggi vi consigliamo come evitarlo

Mai mettersi alla guida quando si è particolarmente stanchi o in tarda serata, potrebbe essere molto pericoloso e si rischia di addormentarsi in macchina. Per cercare di contrastare questo problema oggi vi proponiamo delle regole che vi aiuteranno ad allontanare il famoso colpo di sonno, rischioso soprattutto per quelle persone che si mettono in macchina dopo una giornata di lavoro.

Addormentarsi in macchina: quali sono le regole?

Leggete con attenzione quali sono le regole da seguire per non addormentarsi in macchina quando si è al volante:

Partire riposati e mangiare leggero. Prima di partire per un viaggio occorre aver dormito otto ore o per chi deve tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro, sarebbe meglio riposare dieci minuti prima di mettersi in macchina. Inoltre si consiglia di non ingerire troppi zuccheri prima di guidare, meglio del cibo proteico. Gli esperti parlano addirittura di mangiare un pezzetto di zenzero mentre si è al volante.

Prima di guidare, meglio moderare gli aperitivi, anche se si resta sotto la soglia di legge. La caffeina va bene, se non è troppa durante la giornata. Meglio una bibita energetica senza zucchero. Magari con aggiunta di qualche vitamina che aiuta a ridurre il senso di stanchezza. Poco caldo e alzare il volume della musica. Si consiglia anche nel periodo invernale di non accendere al massimo l’aria calda perché potrebbe scaturire il famoso colpo di sonno senza neanche accorgerci. Inoltre gli esperti sottolineano l’importanza di alzare il volume della radio quando si è da soli, così da avere un po’ di compagnia.

Poche e semplici regole possono limitare il rischio del colpo di sonno, che spesso reca gravi conseguenze.

