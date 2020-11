Francesco Oppini in lacrime: le parole della madre Alba Parietti

Continua il percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip per Francesco Oppini mentre la madre Alba Parietti non perde occasione per rivolgergli teneri messaggi

Alba Parietti non è una concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip eppure la sua presenza aleggia sul programma da mesi. In realtà all’interno della casa c’è suo figlio, Francesco Oppini, e per questo motivo nel corso delle settimane ha continuato a commentare attivamente le dinamiche che lo hanno visto coinvolto. In una delle scorse puntate è entrata di persona per una commuovente sorpresa dopo che proprio Francesco aveva più volte parlato del loro rapporto altalenante. Ora è arrivato l’ennesimo post social dedicato proprio a lui, questa volta per una dedica speciale.

Francesco salvo al televoto, Alba: “85 volte grazie”

Nella puntata di lunedì a finire al televoto sono stati proprio Francesco Oppini e Patrizia De Blanck. Sebbene Alfonso Signorini avesse già annunciato che non si sarebbe trattato di una nomination eliminatoria il pubblico ha votato per salvare il proprio preferito. A spuntarla è stato il figlio della Parietti con uno schiacciante 85% mentre la Contessa è finita automaticamente al successivo televoto.

Durante la puntata Francesco si è commosso assistendo a un momento dedicato a Stefania Orlando che ha raccontato una storia molto commuovente riguardo la sua migliore amica scomparsa diversi anni fa. In casa tutti i concorrenti ne sono rimasti colpiti e la telecamera ha inquadrato un Oppini in lacrime. Proprio questa sua immagine è stata ripresa da Alba Parietti che ha voluto postarla sul profilo Instagram, seguito da un ringraziamento dedicato al pubblico.

“Questo è il ragazzo che io conosco e che voi avete riconosciuto senza pregiudizi. 85 volte grazie per l’affetto e il sostegno“, queste le parole di Alba che si dice felice e orgogliosa del percorso che suo figlio sta svolgendo all’interno della casa.

