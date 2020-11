Molti dei suoi fan si sono sempre chiesti dove abiti la cantante salentina, Alessandra Amoroso, ecco finalmente alcuni dettagli rivelatori.

La celebre cantante e vincitrice dell’ottava edizione del talent show Amici sembra non smettere mai, seppur indirettamente, di far parlare di lei. Non tardano ad arrivare alcune novità sulla sua vita privata, e soltanto in seguito all’uscita del suo ultimo singolo Boomdabash: canzone fortunatissima di quest’anno che grazie al suo ritmo allegro è riuscita ad ipnotizzare l’intera popolazione italiana distraendola da una situazione estiva abbastanza particolare. La notizia riguarda la sua confortevole dimora, che Alessandra abiti nei pressi di Roma non è più un segreto da tempo, ma quale zona e che tipo di appartamento avrà scelto per trascorrere le sue giornate?

Alessandra Amoroso: la semplice ed elegante villetta a schiera risiede alle porte di Roma

Secondo alcune fonti molto affidabili pare che la cantante abbia scelto da tempo il luogo adatto dove trascorrere la sua quotidianità. L’abitazione si troverebbe alle porte di Roma, leggermente fuori dal caos cittadino per godere al meglio dei silenzi che soltanto la natura, a volte, sa regalare. Dopo le registrazioni dei suoi tormentoni Alessandra ama tornare nella sua amabile villetta a schiera, non troppo grande ma curata fino ai più piccoli dettagli. Pare che la confortevole dimora si trovi nella zona di Roma est, ai piedi dei Castelli Romani.

Oltre ad un luminoso giardinetto situato nella parte anteriore della casa, dove poter godere in compagnia e nel migliore dei modi le giornate di sole, Alessandra pare che abbia curato con grande gusto l’arredamento, scegliendo per le parenti ed le tende un tono di colore chiaro e molto elegante, che riesca a mantenere viva e a riflettere di tutto punto la luce tipica della sua energica personalità.

