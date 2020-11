Alessandro Borghese: svela come tenersi in forma, un amore di ricetta

Lo chef Alessandro Borghese ha finalmente svelato il suo segreto per gli appassionati di cucina. Pare che ci sia lo zampino di Wilma…

In una delle ultime interviste il celebre chef Alessandro Borghese ha svelato il suo infallibile trucchetto. Fin dal suo esordio nel piccolo schermo non ha mancato di sorprendere i suoi fan con ricette di altissimo calibro. Eppure ha affermato al contempo di non essere un assiduo frequentatore di palestre o di saper rinunciare con grande coraggio alla diligente corsetta mattutina. Allora, tra un piatto goloso ed il suo sorriso disarmante verrebbe da chiedersi come sia possibile che l’amatissimo chef mantenga nel tempo una forma fisica così impeccabile. Il segreto, che sarebbe alla base di una dieta colma d’amore è stato rivelato da lui in una recente intervista.

Alessandro Borghese: un amore di ricetta e lo zampino della moglie Wilma

Borghese e sua moglie Wilma Oliviero si sono incontrati per la prima volta circa dodici anni fa, nel 2008, e secondo quanto raccontato dal carismatico chef si è trattato fin da subito di un micidiale colpo di fulmine. Allora, perché riguardo alla splendida forma fisica del cuoco ci sarebbe lo zampino della tanto adorata mogliettina? Ebbene, lui stesso ha rivelato molto sinceramente l’ingrediente segreto della ricetta da non sottovalutare per mantenere nel tempo, e nonostante i peccati di gola, un’ottima forma fisica…

Il tanto atteso segreto risiederebbe, infatti, nel forte legame che lo lega alla dolce e bionda mogliettina del segno della bilancia Wilma. Infatti, non dovendo rinunciare ai piaceri di gola e a godersi la vita in serenità, lo chef ha rivelato in maniera del tutto confidenziale come il segreto stia nella passione che lega la coppia fin dai primi tempi, ovvero: nel fare l’amore regolarmente.

