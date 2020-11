Anna Tatangelo il VIDEO dal letto su Tik Tok. Sola soletta, fan sognano

La Tatangelo fa un video Tik Tok sdraiata sul letto è bellissima e fa sognare i suoi fan, però è anche divertente

Anna Tatangelo interpreta un video Tik Tok con la voce di sottofondo di Enrico Brignano che dice alla moglie di sentire lamenti dalla stanza affianco. Anna fa dunque entrambi marito e moglie e si risponde da sola. La gag continua ed è divertentissima e Anna è brava a mimare tutte le frasi. Inoltre a girare il video è sul letto in canottiera e i fan li manda in delirio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Verissimo. La storia dolorosa di Valentina Pitzalis, ospite di Silvia Toffanin

Anna Tatangelo sempre più sexy anche durante le puntate di All Together now

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

La Tatangelo osa look sempre molto provocanti e sensuali in puntata ma l’ultima che ha fatto ha davvero dato il meglio di sè. Ha indossato un abito fino alle ginocchia aderente in vernice rossa, con un spacco dietro che lascia le gambe in vista e copre giusto il lato B della bellissima cantante. La vernice rossa piace molto alla Tatangelo come look, infatti lo aveva usato anche nella copertina del suo nuovo brano “Fra me e te”.

Nella cover c’è lei con indosso una gonna lunga fino al ginocchio in vernice rossa e un top cortissimo sempre nello stesso colore e materiale. Appariva sensuale e meravigliosa, tra i commenti di quel post spiccava il nome di Guè Pequeno che ha commentato “Azz” e Anna ha risposto con l’emoticon del fuoco e del bacio. I follower la riempiono di complimenti, “Sei veramente splendida e bellissima e apprezzo la tua professionalità e come sei brava nella valutazione dei ragazzi della trasmissione”. Di Anna infatti non si apprezza solo la bellezza ma anche il talento e l’umanità che ha nell’approccio con i concorrenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Adriana Volpe, il dècollète da infarto, si scopre tutta: è una favola – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anche nelle stories su Instagram recenti la Tatangelo appare in un mini abito nero attillato con le calze nere, super sensuale. Il suo look in questo ultimo periodo è decisamente più aggressivo, farà parte del cambiamento che riguarda sia la sua musica che la sua vita.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.